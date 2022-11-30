Бердымухамедовы уволили родственника с поста замглавы «Туркменгаза» за драку в баре, - Turkmen news

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов уволил с поста заместителя председателя государственного концерна «Туркменгаз» своего двоюродного брата Ахмета Гельдымурадова. Причина — драка в одном из ашхабадских баров. Во время отдыха в элитном заведении, будучи в состоянии сильнейшего опьянения, Гельдымурадов разбил бутылку о голову высокопоставленного прокурора. Как сообщил осведомленный источник turkmen.news, инцидент произошел около месяца назад.

Драка была запечатлена камерами видеонаблюдения внутри заведения. Источник сообщил, что запись затем показали президенту и его отцу Гурбангулы Бердымухамедову. Вскоре после этого дебошир был уволен. Сообщается, что сейчас он уехал с семьей отдыхать в Дубай.

Отмечается, что в официальной хронике указов о назначении или увольнении Ахмета Гельдымурадова нет, хотя аналогичных постановлений в отношении других лиц на этой должности много. Однако turkmen.news нашел по крайней мере одно упоминание бывшего чиновника. В октябре 2021 года в Тегеране прошло 16-е заседание Совместной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Хотя в туркменских СМИ никаких подробностей не было, turkmen.news удалось достать список участников заседания, среди которых как раз – зампредседателя ГК «Туркменгаз» Ахмет Гельдымурадов. Получается, что его в свое время по-тихому назначил дядя Гурбангулы Бердымухамедов, а уволил (так же по-тихому) двоюродный брат Сердар.

Гельдымурадов приходится сыном младшей из сестер Гурбангулы Бердымухамедова – Мяхри Бердымухамедовой. В отличие от другой его сестры, Гульнабад Довлетовой, она не часто попадает в поле зрения независимых СМИ. Источник turkmen.news сообщил, что Ахмет Гельдымурадов обучался в Малайзии.

Сердар Бердымухамедов, вступивший в должность президента в марте 2022 года, проявляет меньшую лояльность к родственникам, чем его отец и предшественник. Так свою тетю Гульнабад Довлетову он вынудил уволиться с должности руководителя Национального общества Красного полумесяца Туркменистана. А осенью 2022 года в Ашхабаде были снесены рестораны Botanical Garden и Georgia, принадлежащие одному из зятьев Довлетовой – Ибабекиру Бекдурдыеву. Поводом для сноса стала произошедшая в Botanical Garden поножовщина, а также тот факт, что оба заведения были возведены незаконно на территории ботанического сада, пишет издание.

В конце октября с должности заместителя гендиректора АОЗТ «Авиакомпания Туркменистан» был уволен другой зять Довлетовой – Рахимберды Ишангулыев. Причина увольнения неизвестна, однако сообщается, что это решение «было продиктовано из президентского аппарата».