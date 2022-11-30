Призовой фонд Национальной баскетбольной лиги Монголии составляет чуть более $350 тыс

CentralAsia (MNG) - Национальная премьер-лига Монгольской баскетбольной ассоциации /сезон 2022-2023/ откроется в четверг в UG ARENA, и на этот раз она пройдет в новом облике и с новым руководством.

В Национальной премьер-лиге примут участие 10 мужских команд. В частности, в соревнованиях примут участие команды «Хулэгууд», «Erdenet Miners», «Алтан Дорнодын Дайчид», «Тэнүүн Өлзий Металл», «М Гарьд», «Завхан Бродерс» страховой компании Миг, «IHC APES», «Налайх Бизон», «ШУТИС Шаркс» и «Баянгол Харцага».

Кроме того, сосредоточившись на развитии женского баскетбола, которому долгие годы не уделялось должного внимания, 6 женских команд: «Erdenet Miners», «М Гарьд», «Улан-Батор Амазонс», «Ховд Чандмань», «ОТИС Шилууснууд» и «Аравт» погранслужбы проверят свое мастерство.

Особенность этого сезона в том, что он пройдет с самым высоким призовым фондом в истории баскетбола – 1,2 миллиарда тугриков или чуть более $350 тыс.

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