В Узбекистане за сутки выявили 141 случай COVID

- Узбекистан, общество
- 12:20, 30 ноября 2022
- Просмотров: 425
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за сутки был зафиксирован 141 новый случай коронавируса (днём ранее — 131), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Больше всего выявленных случаев, как обычно, приходится на Ташкент — 76. В Ташкентской области зафиксировано 18, в Самаркандской — 11 случаев. В остальных регионах суточный прирост не превышает 10.
Общее количество случаев COVID-19, официально зарегистрированных с начала пандемии в марте 2020 года, составляет 246,2 тыс.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.