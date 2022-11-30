В Узбекистане за сутки выявили 141 случай COVID

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за сутки был зафиксирован 141 новый случай коронавируса (днём ранее — 131), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего выявленных случаев, как обычно, приходится на Ташкент — 76. В Ташкентской области зафиксировано 18, в Самаркандской — 11 случаев. В остальных регионах суточный прирост не превышает 10.

Общее количество случаев COVID-19, официально зарегистрированных с начала пандемии в марте 2020 года, составляет 246,2 тыс.