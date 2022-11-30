Монголо-японские отношения достигли уровня особого стратегического партнерства во имя мира и процветания

CentralAsia (MNG) - Обнародовано совместное заявление об установлении особого стратегического партнерства между Монголией и Японией.

По итогам официальных переговоров между президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа и премьер-министром Японии Фумио Кисида было принято Совместное заявление, направленное на разработку «Особого стратегического партнерства ради мира и процветания между Монголией и Японией».

Главы государств и правительств двух стран еще больше укрепили отношения между Монголией и Японией, и благодаря будущему сотрудничеству две страны индивидуально охватили мир в рамках идеи «Свободная, открытая, Индия и Тихий океан» в регионе и на международной арене, и договорились о создании «Особого стратегического партнерства во имя мира и процветания» для укрепления сотрудничества, направленного на решение общих проблем.

Главы государств и правительств двух стран (далее — «Стороны») ознакомились с 50-летним сотрудничеством с момента установления дипломатических отношений, а также новаторской поддержкой и помощью во главе с Японией стран мира в переходе Монголии к демократии и свободной рыночной экономике в 1990 году, отношения между двумя странами получили высокую оценку, подтвердив, что они росли как на дрожжах и стали «Стратегическим партнером» с общими ценностями таких как свобода, демократия, права человека и верховенство закона.

Стороны накопили достижения и опыт в нижеследующем сотрудничестве с момента установления следующего сотрудничества между двумя странами, включая создание «Всеобъемлющего партнерства» в 1996 году и «Стратегического партнерства» в 2010 году, и подчеркнули и оценили важность укрепления дружественных отношений между народами двух стран. Это включает в себя:

В сфере политики и безопасности участились взаимные визиты на высоком уровне, углубилось взаимопонимание между правительствами, активизировалось сотрудничество в оборонной сфере.

С тех пор, как Монголия перешла к демократии и рыночной экономике, Япония стала ведущей страной-донором, которая последовательно поддерживала деятельность в экономическом и инвестиционном секторах. Кроме того, Монголия впервые подписала Соглашение об экономическом партнерстве с Японией, и Япония тесно развивает экономическое сотрудничество, делая крупномасштабные инвестиции в области коммуникации, транспорта и логистики.

В рамках образовательных, культурно-гуманитарных, межгражданских отношений и программы «Grass Roots» углубились дружеские обмены и взаимопонимание, продолжается сотрудничество по поддержке человеческих ресурсов во всех сферах.

Тесное сотрудничество двух сторон на региональной и международной аренах проявляется в процессе реформирования Совета Безопасности ООН и развивается на реальном уровне.

В 2011 году, когда восточный регион Японии пострадал от стихийного бедствия, правительство Монголии и народ Монголии оказали взаимную гуманитарную помощь.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа выразил признательность Японии, близкому «третьему соседу» Монголии, за вклад в развитие и процветание страны. Он также высоко оценил вклад Японии как «мирной страны» в мир и стабильность международного сообщества за последние 70 лет.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида похвалил Монголию за то, что в сегодняшней развивающейся региональной и международной ситуации Монголия, не имеющая выхода к морю страна, защищает такие ценности, как свобода, демократия, права человека и верховенство закона, внося свой вклад в международное сообщество и приобретая репутация.

Стороны подтвердили готовность продолжать достижения и успехи сотрудничества двух стран в следующие 50 лет, сохранять «природу свободы и демократии» в качестве стран-партнеров с общими ценностями, еще больше укреплять взаимовыгодное сотрудничество, развиваться вместе.

При этом стороны подтвердили важность сохранения и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права, создания экономического процветания, обеспечения мира и стабильности в условиях существенного изменения региональной и международной обстановки. В этом контексте стороны подтвердили важность мирного разрешения конфликтов на основе международных законов и норм, отказавшись от вопроса об изменении ситуации в каком-либо регионе силой или односторонним решением.

В связи с этими обстоятельствами две страны договорились о создании «Особого стратегического партнерства во имя мира и процветания» с целью дальнейшего сотрудничества и содействия созданию регионального и международного мира и процветания.

Источник: Офис Президента Монголии

Перевод: Татар С.Майдар

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