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На этой неделе в Монголии ожидаются экстремальные морозы

CentralAsia (MNG) -  В большинстве районов Монголии с понедельника и на протяжении всей этой недели наблюдается экстремально холодная погода, а ночные температуры упали до 35-47 градусов по Цельсию ниже нуля.

Сильные снегопады и снежные бури обрушиваются на восточные и западные районы страны, призывая общественность, особенно кочевых скотоводов и водителей, принимать дополнительные меры предосторожности против возможных стихийных бедствий.

Климат Монголии резко континентальный, с продолжительной и холодной зимой. Температура минус 25 градусов по Цельсию является стандартной для зимы. Нестабильные погодные явления также распространены в стране в течение всего года.

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