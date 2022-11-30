32-я конференция ANCSDAAP пройдет в Монголии

CentralAsia (MNG) - 31-я Конференция по переписи населения Ассоциации руководителей национальных переписных и статистических организаций Азии, Америки и Тихоокеанского региона (ANCSDAAP) началась сегодня в Токио, Япония.

На международной конференции, которая продлится до 1 декабря, основное внимание будет уделено тому, «Как COVID-19 повлиял на перепись населения 2020 года и как преодолеть вызовы, вызванные им».

Б. Батдаваа, глава Национального статистического комитета, участвует в этом заседании онлайн, которое проводится раз в два года. На конференции он выступил с речью о том, «Как COVID-19 повлиял на перепись населения Монголии и какие проблемы возникли при сборе и обработке данных».

Б. Батдаваа

Кроме того, Б. Батдаваа, глава Национального статистического комитета, был избран вице-президентом Совета директоров ANCSDAAP.

Также достигнута договоренность об организации 32-й конференции ассоциации в Монголии в 2024 году.

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