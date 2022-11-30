экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
32-я конференция ANCSDAAP пройдет в Монголии

CentralAsia (MNG) -  31-я Конференция по переписи населения Ассоциации руководителей национальных переписных и статистических организаций Азии, Америки и Тихоокеанского региона (ANCSDAAP) началась сегодня в Токио, Япония.

На международной конференции, которая продлится до 1 декабря, основное внимание будет уделено тому, «Как COVID-19 повлиял на перепись населения 2020 года и как преодолеть вызовы, вызванные им».

Б. Батдаваа, глава Национального статистического комитета, участвует в этом заседании онлайн, которое проводится раз в два года. На конференции он выступил с речью о том, «Как COVID-19 повлиял на перепись населения Монголии и какие проблемы возникли при сборе и обработке данных».

Б. Батдаваа
Б. Батдаваа

Кроме того, Б. Батдаваа, глава Национального статистического комитета, был избран вице-президентом Совета директоров ANCSDAAP.

Также достигнута договоренность об организации 32-й конференции ассоциации в Монголии в 2024 году.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Монгольская частная авиакомпания Eznis Airways запустит рейс из Улан-Батора во Владивосток
  • «Тройственный газовый союз»: пресс-секретарь Токаева раскрыл детали переговоров с Путиным
  • К 2050 году в Центральной Азии появится 5 млн климатических мигрантов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com