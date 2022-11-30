экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монгольская частная авиакомпания Eznis Airways запустит рейс из Улан-Батора во Владивосток

CentralAsia (MNG) -  Авиасообщение между Улан-Батором и Владивостоком запустят в конце декабря, сообщила представитель российской туристической компании «Мегатур».

Вылет из Монголии запланирован на 22 декабря, из Владивостока — на 23. Пока что полетная программа рассчитана до 16 марта.

«Продлим, если будет пользоваться спросом», — отметила представительница туркомпании.

Билеты на первый в истории рейс из Владивостока в Монголию раскупаются, рассказали в пресс-службе. За ними обратились несколько десятков человек, особенно интересны туристам вылеты в даты, примерно совпадающие с началом и окончанием новогодних каникул.

Согласно информации на сайте компании «Мегатур», рейс будет чартерным, выполнением займется монгольская авиакомпания Eznis airways. Стоимость за перелет туда-обратно — от 45 тысяч рублей на одного пассажира.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Узбекистане за сутки выявили 141 случай COVID
  • Солнечная ферма и натриево-серная батарея BESS мощностью 3,6 МВтч запущены и работают в Монголии
  • Токаев прибыл во Францию с официальным визитом. Видео


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com