Монгольская частная авиакомпания Eznis Airways запустит рейс из Улан-Батора во Владивосток

CentralAsia (MNG) - Авиасообщение между Улан-Батором и Владивостоком запустят в конце декабря, сообщила представитель российской туристической компании «Мегатур».

Вылет из Монголии запланирован на 22 декабря, из Владивостока — на 23. Пока что полетная программа рассчитана до 16 марта.

«Продлим, если будет пользоваться спросом», — отметила представительница туркомпании.

Билеты на первый в истории рейс из Владивостока в Монголию раскупаются, рассказали в пресс-службе. За ними обратились несколько десятков человек, особенно интересны туристам вылеты в даты, примерно совпадающие с началом и окончанием новогодних каникул.

Согласно информации на сайте компании «Мегатур», рейс будет чартерным, выполнением займется монгольская авиакомпания Eznis airways. Стоимость за перелет туда-обратно — от 45 тысяч рублей на одного пассажира.

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