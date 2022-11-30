экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Казахстан не будет использоваться Россией для обхода санкций, - МИД РК о «тройственном газовом союзе»
здание МИД РК
здание МИД РК
Предыстория: Путин предложил Токаеву создать союз России, Казахстана и Узбекистана

CentralAsia (KZ) -  Президент Касым-Жомарт Токаев внимательно изучит идею «тройственного газового союза» между Казахстаном, Россией и Узбекистаном, которую ему предложили на переговорах в Кремле. Решение о фактическом создании такого союза пока не принято, сообщил заместитель главы МИД Казахстана Роман Василенко.

«Вы слышали комментарии главы государства о том, что следует идею ещё внимательно изучить. Это пока только идея. В дипломатии озвучивается очень много идей, поэтому они заслуживают пристального внимания специалистов. Перед тем, как принимается то или иное решение, как сказал глава государства, оно (предложение о создании «газового союза») будет изучено», – пояснил Роман Василенко.

При этом дипломат отметил, что создание «газового союза» с Россией не должно создать какие-либо трудности Казахстану и привести к тому, что страна прямо или косвенно примет участие в обходе антироссийских санкций, связанных с российско-украинским конфликтом. Хотя Казахстан не поддерживает введение санкций как метод решения международных проблем, государство последовательно придерживается позиции их соблюдения.

«Казахстан не позволяет использовать свою территорию для обхода санкций. У нас с первых дней этого конфликта создана в правительстве комиссия, задача которой заключается в том, чтобы не допустить негативного влияния ситуации на экономику Казахстана и не допустить использования территории Казахстана для обхода санкций. Эти позиции не меняются, они будут использоваться при оценке любых потенциальных инициатив», – подчеркнул Роман Василенко.

Ранее пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай сообщил, что идею о создании «тройственного газового союза» между Казахстаном, Узбекистаном и Россией предстоит обсудить экспертам из трёх стран в ходе детальных переговоров. Идею создания союза выдвинули власти РФ с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • 32-я конференция ANCSDAAP пройдет в Монголии
  • Россия и Казахстан намерены обеспечить транзит энергоресурсов в третьи страны
  • Steppe Gold строит ведущую группу по производству драгоценных металлов в Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com