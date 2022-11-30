В Пакистане при взрыве погибли три человека, пострадали 23

CentralAsia (CA) - В Пакистане произошел взрыв, в результате которого погибли трое, ранения получили 23 человека, сообщает Reuters. По данным правоохранительных органов, целью был полицейский патруль.

Инцидент случился в городе Кветта на юго-западе Пакистана. В числе раненных — 15 полицейских, сообщил агентству сотрудник полиции. По его словам, сотрудники правоохранительных органов охраняли бригаду, занимающуюся вакцинацией.

По данным полиции, целью взрыва был грузовик пограничной полиции.

Ответственность за врыв взяла на себя террористическая организация «Талибан».