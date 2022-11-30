Япония впервые провела учения на случай ракетной атаки на ближайшем к Тайваню острове

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CentralAsia (CA) - Япония впервые организовала учения по эвакуации жителей на случай пуска баллистической ракеты на отдаленном западном острове Ёнагуни, расположенном рядом с Тайванем, сообщает «Киодо». Как сказано в сообщении «Киодо», учения организовали на фоне недавних пакетных пусков КНДР, связаны ли они с ситуацией на Тайване, не поясняется.

Учения были проведены правительством страны и местной администрацией. В ходе них были отработаны действия на случай ракетной атаки со стороны «Страны Х». В ходе учений, в частности, проверили систему оповещения и сирену. Такие учения будут проводить в 11 городах девяти префектур Японии с сентября до января 2023 года.

Северная Корея с октября увеличила число запусков ракет. В частности, 2 ноября КНДР запустила не менее 17 ракет в Японском и Желтом морях. Одна из них впервые пересекла морскую границу с Южной Кореей.

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал своей главной целью создание самого мощного в мире ядерного оружия.