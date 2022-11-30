В Сеуле заявили о вхождении военных самолетов РФ и КНР в зону ПВО Южной Кореи

CentralAsia (CA) - Сеул запустил истребители в связи с вхождением в опознавательную зону ПВО Южной Кореи двух самолетов Китая и шести — России. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея. Китайские и российские самолеты не нарушили воздушное пространство Южной Кореи, однако утверждается, что они вошли в опознавательную зону ПВО без предупреждения.

«В 5:48 два китайских бомбардировщика H-6 влетели в опознавательную зону ПВО, покинули зону в 6:13. В 6:44 бомбардировщики снова вошли из района к северо-востоку от южнокорейского портового города Пхохан и покинули зону в 7:07. Затем шесть российских самолетов (четыре бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35), а также два китайских бомбардировщика H-6 влетели в зону ПВО из района в 200 км к северо-востоку от южного острова Уллын в 12:18, покинули ее в 12:36»,— сообщает агентство.

ВВС Южной Кореи просят заранее уведомлять о вхождении самолетов в опознавательную зону ПВО. Однако эта зона кроме воздушного пространства Южной Кореи включает в себя район, относящийся к международному воздушному пространству.