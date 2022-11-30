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Умер бывший председатель Китая Цзян Цзэминь
Цзян Цзэминь
Цзян Цзэминь

CentralAsia (CA) -  Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь умер в возрасте 96 лет, сообщает Центральное телевидение Китая.

Цзэминь занимал пост главы государства с 1993 по 2003 год.

По данным агентства «Синьхуа», он скончался от лейкемии и полиорганной недостаточности. Цзян Цзэминь умер 30 ноября в 12:13 по местному времени в Шанхае.

Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 года в восточной китайской провинции Цзянсу. Стал членом Коммунистической партии Китая до образования КНР в 1946 году. В 1947 году окончил факультет электрических машин Шанхайского университета Цзяотун, получил специальность инженера-электрика.

Он почти 30 лет проработал в системе министерства машиностроения. В 1955 году проходил практику на Московском автозаводе им. И. В. Сталина, что позволило ему изучить русский язык. С 1980 года зампред и ответственный секретарь Государственного комитета по делам импорта и экспорта, затем заместитель председателя и по совместительству начальник секретариата Госкомитета по управлению иностранными инвестициями. В 1985-1989 годах занимал должность мэра Шанхая.

В 1989 году его избрали генеральным секретарем ЦК КПК.

В своей политике продолжил реформы, начатые Дэн Сяопином. При Цзян Цзэмине экономика Китая вышла на седьмое место в мире, страна вступила в ВТО, приняла саммит АСЕАН в Шанхае, выиграла заявку на проведение Олимпийских игр в 2008 году.

Цзян Цзэминь сделал частью партийной программы КПК теорию «трех представительств». Согласно ей, китайская интеллигенция уравнивается в политических правах с рабочими и крестьянами. Кроме того, эта теория открыла дорогу в компартию и в управленческие структуры частным предпринимателям.

При Цзян Цзэмине Китай и Кыргызстан подписали в 1996 году соглашение о кыргызско-китайской государственной границе.

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