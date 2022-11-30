Шойгу сообщил о подготовке более 300 тыс. военных в рамках частичной мобилизации

- Азия и мир, политика
- 16:11, 30 ноября 2022
- Просмотров: 1926
CentralAsia (CA) - В рамках частичной мобилизации за два месяца прошли обучение больше 300 тыс. резервистов и добровольцев, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«В учебных центрах подготовлено около восьми тысяч экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связи», - заявил Шойгу на коллегии Минобороны РФ.
По его словам, к боевой учебе новых воинских формирований привлечено около трех тысяч инструкторов, задействовано более 100 полигонов в России и Белоруссии.
«Военнослужащие получили знания и навыки, необходимые для успешного выполнения боевых и специальных задач как самостоятельно, так и в составе подразделений», - сказал Шойгу.
С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.