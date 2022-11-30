Шойгу сообщил о подготовке более 300 тыс. военных в рамках частичной мобилизации

Серей Шойгу

CentralAsia (CA) - В рамках частичной мобилизации за два месяца прошли обучение больше 300 тыс. резервистов и добровольцев, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В учебных центрах подготовлено около восьми тысяч экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратных связи», - заявил Шойгу на коллегии Минобороны РФ.

По его словам, к боевой учебе новых воинских формирований привлечено около трех тысяч инструкторов, задействовано более 100 полигонов в России и Белоруссии.

«Военнослужащие получили знания и навыки, необходимые для успешного выполнения боевых и специальных задач как самостоятельно, так и в составе подразделений», - сказал Шойгу.

С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.