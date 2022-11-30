Сенат США принял законопроект о защите однополых браков

CentralAsia (CA) - Сенат США принял законопроект, защищающий федеральное признание однополых браков, сообщает Reuters.

Эта мера была принята в ответ на опасения, что Верховный суд может отменить решение о легализации однополых браков. Летом 2022 года Верховный суд США отменил общенациональное право американцев на аборт.

Законопроект был принят 61 голосом против 36, при этом для принятия требовалось 60 голосов. 12 республиканцев присоединились к 49 демократам, поддержавшим законопроект.

«Принимая этот законопроект, сенат посылает сигнал, который должен услышать каждый американец: независимо от того, кто вы и кого вы любите, вы тоже заслуживаете уважения и равного обращения по закону», – сказал лидер большинства в сенате Чак Шумер.

Аналогичный, но не идентичный документ приняла палата представителей Конгресса США в начале 2022 года при поддержке 47 республиканцев и всех демократов. Теперь палата представителей должна одобрить версию сената, прежде чем законопроект отправят президенту Джо Байдену на подпись.