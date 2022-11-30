Токаев и Макрон в совместном заявлении выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Украины

CentralAsia (KZ) - На сайте Акорды опубликовали совместное заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и главы Франции Эмманюэля Макрона.

В нём главы государств выразили удовлетворение доверительным и регулярным диалогом между двумя странами на всех уровнях. Казахстан является главным экономическим партнёром Франции в Центральной Азии, а Франция – одним из ведущих инвесторов в казахстанскую экономику.

Президенты приветствовали высокую динамику политического и торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Президент Франции подтвердил поддержку проводимых в Казахстане глубоких реформ, направленных на укрепление верховенства права, фундаментальных свобод и социальной справедливости, являющихся непременным условием стабильности и устойчивого развития.

Стороны подтвердили обоюдное желание содействовать укреплению мира, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях, подчеркнули непоколебимую приверженность международному праву и основополагающим принципам устава ООН, в том числе уважения суверенитета и территориальной целостности государств.

«Франция и Казахстан глубоко обеспокоены ситуацией вокруг Украины, её гуманитарными последствиями и влиянием на глобальную экономику, продовольственную безопасность наиболее уязвимых стран», – говорится в заявлении.

Президенты заявили о готовности продолжить тесное взаимодействие в рамках Соглашения о расширенном партнёрстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским союзом. Главы государств с удовлетворением отметили запуск крупных транспортных инициатив в Центральной Азии, в частности, касающихся развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, выразили поддержку реализации проекта Европейского союза Global Gateway.

В экономической сфере президенты подчеркнули высокий потенциал дальнейшего развития торговли и инвестиций, в особенности, в ключевом секторе энергетики.

«Казахстан является одним из главных поставщиков урана и сырой нефти во Францию. Стороны достигли договорённости о развитии сотрудничества в области критических сырьевых материалов, в том числе редкоземельных металлов. Подписан ряд двусторонних документов в сфере возобновляемых источников энергии, производства "зелёного водорода", использования мирного атома, управления водными ресурсами, железнодорожного транспорта и АПК», – сообщается в документе.

Токаев и Макрон отметили важность масштабного проекта строительства в Казахстане ветряной электростанции мощностью 1,2 ГВ с возможностью накопления, способствующего переходу республики к инновационным безуглеродным источникам энергии.

Президенты выразили поддержку открытию и развитию двух французских школ в Астане и Алматы, поддержали повышение студенческой мобильности, в частности, благодаря увеличению количества стипендий по программе «Абай-Верн» и расширению списка французских вузов в рамках программы «Болашак».

Главы государств подтвердили твёрдый настрой на борьбу с изменением климата и приветствовали подтверждение цели поддержания уровня глобального потепления в пределах 1,5° на COP27, состоявшейся в Шарм эль-Шейхе.

Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту Франции успехов в подготовке XXXIII Летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, а также пригласил его посетить Казахстан в ближайшее время.

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