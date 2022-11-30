Минобороны России заявило о контроле над населенными пунктами Белогоровка и Перше Травня в ДНР

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - На донецком направлении взяты под полный контроль российских войск населенные пункты Белогоровка и Перше Травня Донецкой народной республики, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

По его словам, были уничтожены до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.

Атаки Вооружённых сил Украины отражены на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, заявил он.

«На Купянском направлении противник силами механизированной и танковой ротных тактических групп пытался атаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики. В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции», - сказал Конашенков. По его словам, здесь «уничтожено до 50 украинских военнослужащих, десять танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка и автомобиль».

«На Красно-Лиманском направлении три ротных тактических группы ВСУ, усиленных танками, безуспешно пытались атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка Луганской народной республики. Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и решительными действиями российских войск противнику нанесено поражение. Подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции», - сказал Конашенков.

«В результате комплексного огневого поражения потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты и один автомобиль с боеприпасами», - сообщил он.

Атаки противника, сказал он, отражены также на Южно-Донецком направлении.

В районе Днепропетровска уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Хортица», на котором хранились реактивные снаряды систем залпового огня HIMARS, MLRS, «Ураган» и барражирующие боеприпасы, сказал Конашенков.

Российскими средствами ПВО сбит украинский штурмовик Су-25 в районе Артемовска в ДНР. Также, по данным представителя Минобороны РФ, перехвачено восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Мостки (ЛНР), Мелитополь Запорожской области, Амвросиевка, Дебальцево (ДНР), а также реактивный снаряд «Ольха» в районе населенного пункта Покровка (ДНР).

Конашенков заявил, что за прошедшие сутки средствами ПВО были сбиты восемь украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 334 самолета, 177 вертолетов, 2589 беспилотных летательных аппаратов, 391 зенитный ракетный комплекс, 6903 танка и других боевых бронированных машин, 904 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3634 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7424 единицы специальной военной автомобильной техники», - сказал он.