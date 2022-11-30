Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 280 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:50, 30 ноября 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины 30 ноября озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 29 ноября. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 88880 (+500) человек, танков - 2914 (+3) ед. боевых бронированных машин - 5872 (+6) ед. артиллерийских систем - 1902 (+1) ед. РСЗО – 395 (+0) ед. средств ПВО - 210 (+й) ед. самолетов - 280 (+0) ед. вертолетов - 261 (+0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (+7), крылатых ракет – 531 (+0), кораблей/катеров - 16 (+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн - 4429 (+6) ед. специальной техники – 163 (+0). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia