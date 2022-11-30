Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 280 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:50, 30 ноября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины 30 ноября озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 29 ноября.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 88880 (+500) человек,
танков - 2914 (+3) ед.
боевых бронированных машин - 5872 (+6) ед.
артиллерийских систем - 1902 (+1) ед.
РСЗО – 395 (+0) ед.
средств ПВО - 210 (+й) ед.
самолетов - 280 (+0) ед.
вертолетов - 261 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (+7),
крылатых ракет – 531 (+0),
кораблей/катеров - 16 (+0) ед.
автомобильной техники и автоцистерн - 4429 (+6) ед.
специальной техники – 163 (+0).
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