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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 280 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины 30 ноября озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 29 ноября.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 88880 (+500) человек,

танков - 2914 (+3) ед.

боевых бронированных машин - 5872 (+6) ед.

артиллерийских систем - 1902 (+1) ед.

РСЗО – 395 (+0) ед.

средств ПВО - 210 (+й) ед.

самолетов - 280 (+0) ед.

вертолетов - 261 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (+7),

крылатых ракет – 531 (+0),

кораблей/катеров - 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 4429 (+6) ед.

специальной техники – 163 (+0).

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