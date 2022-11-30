Президент Узбекистана подписал законы по границе с Кыргызстаном и Кемпир-Абадскому водохранилищу

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 ноября подписал законы о ратификации Договора между Узбекистаном и Кыргызстаном об отдельных участках государственной границы и Соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища.

Сообщение пресс-службы президента Узбекистана приводится полностью:

«Президент Шавкат Мирзиёев 30 ноября подписал законы о ратификации Договора между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об отдельных участках Государственной границы и Соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища.

Благодаря политической воле глав государств крепнут взаимоуважение и добрососедские отношения между двумя братскими народами, достигается согласие по вопросам, остававшимся неразрешенными на протяжении 30 лет.

Эти международные договоры были подписаны в ходе визита делегации Узбекистана во главе с министром иностранных дел В.Норова в город Бишкек 3 ноября 2022 года. Законы об их ратификации были приняты Законодательной палатой Олий Мажлиса 14 ноября 2022 года и одобрены Сенатом 18 ноября 2022 года. Законы Кыргызстана о ратификации договоров были подписаны президентом Кыргызской Республики 29 ноября 2022 года.

Договор между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой об отдельных участках Государственной границы состоит из 13 статей. Им определена линия границы общей протяженностью 302,29 километра, в том числе 35 участков узбекско-кыргызской Государственной границы.

Узбекистану переходят 4957 гектаров территории Андижанского водохранилища и дополнительно 19,5 гектара для обслуживания и охраны плотины, Кыргызстану в качестве компенсации передается 1019 гектаров пастбищных земель.

Кыргызстану также переходят 12 849 гектаров на участке «Говасай» в качестве компенсации за непостроенный Кемпир-Абадский канал на левом берегу Андижанского водохранилища. При этом кыргызская сторона обязуется не строить гидротехнические и иные сооружения, препятствующие естественному течению реки Говасай, и не допускать технического загрязнения воды.

Была достигнута договоренность о том, что вопросы совместного управления водными ресурсами Андижанского водохранилища и участка с родником «Чашма» в Сохском районе будут регулироваться отдельными договорами.

До завершения демаркационных работ на отдельных участках узбекско-кыргызской Государственной границы контроль и охрана государственной границы будут осуществляться по границам фактического землепользования.

Соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища состоит из 11 статей. Создана Совместная комиссия по совместному управлению водными ресурсами Андижанского водохранилища (сопредседатель от Узбекистана - министр водного хозяйства) и утверждено положение о ее деятельности.

Определены уполномоченные государственные органы Узбекистана и Кыргызстана, ответственные за реализацию соглашения (со стороны Узбекистана – Министерство водного хозяйства, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Государственная инспекция по контролю за безопасностью объектов водного хозяйства при Кабинете Министров), а также определен порядок их взаимодействия.

В соглашении отражены взаимные обязательства сторон Соглашения о совместном управлении водными ресурсами Андижанского водохранилища.

Узбекская сторона обязуется поддерживать уровень воды в водохранилище на отметке не выше 900 метров по горизонтали, обеспечивать свободный доступ и использование воды водохранилища гражданами Кыргызстана (водопой животных, орошение, рыболовство), не устанавливать вокруг водохранилища инженерно-технические сооружения. Кыргызская сторона обязалась обеспечить установление водоохранных зон и соблюдение режима использования воды.

Согласованы меры, которые должны быть реализованы Узбекистаном и Кыргызстаном для обеспечения безопасности Андижанского водохранилища. Так, узбекская сторона обеспечивает безопасность водохранилища, эксплуатирует его, оказывает техническое обслуживание, сбрасывает воду в согласованных с кыргызской стороной лимитах.

В целом завершение делимитации линии границы укрепит отношения между нашими странами, устранит все разногласия по данному вопросу.

Кроме того, создается правовая основа для совместного управления водными ресурсами Андижанского водохранилища. Появится возможность непрерывно снабжать водой около 8 тысяч фермерских хозяйств, что позволит выращивать 2,5 миллиона тонн сельхозпродукции и экспортировать продукцию на 500 миллионов долларов», - говорится в сообщении.