Новые технологии революционизируют сектор здравоохранения Монголии

CentralAsia (MNG) - Департамент здравоохранения Улан-Батора организовал выставку «Неделя здравоохранения UB 2022», чтобы поделиться инновационными идеями и решениями, важными для перехода на цифровые технологии в сфере общественного здравоохранения. В связи с этим для решения насущных вопросов в сфере здравоохранения с помощью технологий и расширения цифровизации общественности были представлены 10 цифровых услуг и технологий и инноваций в сфере здравоохранения.

Отслеживание местоположения скорой помощи

Заместитель начальника по лечению Центра скорой медицинской помощи Улан-Батора Б.Айболат:

«Была разработана система для отправки местоположения и маршрута прибывающей скорой помощи на телефон звонящего. В прошлом у звонившего не было возможности узнать, где находится машина скорой помощи, и ему приходилось неоднократно звонить по номеру экстренной помощи, что увеличивало нагрузку на центр неотложной помощи. С введением этой новой системы нагрузка снизится. В 2023 году система будет доработана до приложения, предоставляющего информацию о том, куда направляются машины скорой помощи, а также рекомендации о мерах, которые необходимо принять. В настоящее время 70 из 88 машин скорой помощи оборудованы GPS. Остальные автомобили будут оборудованы в ближайшее время. Программа разработана совместно с ICT Group в рамках социальной ответственности».

Программа цифрового наблюдения за беременностью

Врач акушер-гинеколог Хан-Уулского районного медицинского центра Д.Мэндбаяр:

«Система наблюдения и учета беременности внедряется Хан-Уулским районным центром здоровья, улучшается координация между центром семейной медицины и врачом-акушером. С помощью системы будет улучшена дородовая помощь, повышена доступность и создана единая база данных. Это уменьшит такие проблемы, как мертворождение, неконтролируемая рождаемость и материнская смертность».

Киоск самообслуживания для записи на прием в больницу и получения результатов анализов

Заведующий отделом информационных технологий Хан-Уулского районного центра здоровья А.Амартувшин:

«Хан-Уулский районный центр здоровья реализует этот проект совместно с ООО «E-Clinic». Можно оперативно распечатать медицинские карты, записаться на прием и получить результаты анализов из киоска. Оцифровка этих услуг не только экономит время, но и предотвращает коррупцию и бюрократию. Эта система напрямую связана с системой E-Mongolia и внутренней системой управления больницей. На данный момент активированы услуги записи на прием и получения результатов анализов из киоска-автомата, введенного в эксплуатацию полгода назад. Через этот киоск самообслуживания горожане делают около 1000 встреч в день».

Центр семейного здоровья /ЦСЗ/ запись на прием

Исполнительный директор ООО «Digital And Med» Б.Эрдэнэбадрах:

«Наша компания внедряет систему записи на прием от ЦСЗ. Граждане могут записаться на прием с помощью приложения или киоска. Преимущество киоска в том, что он отображает информацию об организациях здравоохранения и различные рекламные объявления на интеллектуальном экране. Готова к внедрению система записи на прием через приложение «Smart UB», которая реализуется в рамках проекта «Цифровой город» в сотрудничестве с мэрией Улан-Батора. В настоящее время киоск-автомат эксплуатируется ЦСЗ в 16-м хороо Баянзурхского района».

Телемедицинские технологии для удаленного мониторинга

Сотрудник телемедицинского центра Хан-Уулской районной многопрофильной больницы О.Өнөмөнх:

«Телемедицина — это использование коммуникационных технологий, которые могут включать в себя широкий спектр визуальных и аудиоплатформ, позволяющих оказывать медицинскую помощь удаленно от поставщика медицинских услуг.Кроме того, оборудование, используемое для измерения показателей жизнедеятельности, будет доставлено пациенту на дом с согласия пациента. Дополнительные портативные устройства могут быть доставлены в зависимости от диагноза пациента. Врачи-специалисты будут связываться с пациентами онлайн от одного до пяти раз в течение 10 дней. В период распространения COVID-19 эта система была внедрена в районе Хан-Уул. Врач общается с пациентом на расстоянии и проверяет его состояние три раза в день, в среднем пять-шесть раз в неделю. Около 90 процентов людей, получивших эту услугу, остались ею довольны».

Система мониторинга недоедания у детей и лечения

Педиатр Баянзурхского районного медицинского центра Ж.Оюунзул:

«Наблюдение за недоеданием и потерей веса у детей в возрасте до пяти лет осуществляется ЦСМ. Первоначально контроль за недоеданием осуществлялся с помощью бумажных бланков. Этот мониторинг теперь оцифрован. Эта оцифровка ручных операций упростила работу и создала базу данных. Эта цифровая система предназначена только для детей с острой недостаточностью питания».

Цифровая система специального лицензирования

Специалист по лицензированию Департамента здравоохранения Улан-Батора Т. Жаргал:

«Департамент здравоохранения Улан-Батора выдает лицензии в сфере аптечных, медицинских и дезинфекционных услуг. С 1 апреля 2022 года заявки на получение специальной лицензии принимаются в цифровом виде круглосуточно. Это создало преимущество экономии времени и сокращения использования бумаги. С момента цифровизации было подано 420 запросов в цифровом виде».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения