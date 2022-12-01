Сингапурский финтех Finbots.ai подписывает контракт с клиентом цифрового необанка в Монголии

CentralAsia (MNG) - Базирующаяся в Сингапуре компания B2B Software-as-a-Service (SaaS) Finbots.ai подписала контракт с первым необанком Монголии, M bank, в качестве клиента, чтобы помочь развитию бизнеса цифрового кредитования банка.

Finbot.ai заявляет, что его решение кредитного моделирования на основе искусственного интеллекта поможет банку M bank разработать и внедрить «высокоточные» приложения и карты показателей поведения с «превосходной прогностической силой и стабильностью», что позволит банку M bank ускорить привлечение новых клиентов и управлять уровнями риска существующих клиентов.

Фирма добавляет, что ее решение также позволит М-банку «перекалибровать» существующие кредитные модели, а также разработать и внедрить новые модели «в течение нескольких часов», на что раньше у М-банка уходило от трех до шести месяцев.

«Мы видим огромный потенциал развивающихся рынков, таких как Монголия, для демократизации доступа к качественным кредитам», — говорит Санджай Уппал, основатель и генеральный директор Finbots.ai.

«Эта клиентская победа является еще одним свидетельством способности нашего решения расширять возможности кредиторов всех типов — традиционных и цифровых — на различных рынках для более разумного, быстрого и инклюзивного кредитования».

Соронзонболд Лхагвасурэн, генеральный директор М-банка, говорит, что ИИ-решение Finbots можно «легко» развернуть, что позволит им еще больше охватить свой основной сегмент аудитории и повысить прибыльность своего кредитного бизнеса.

Компания Finbots.ai, основанная в 2017 году, имеет офисы в Сингапуре, Индии и ОАЭ и получила первые внешние инвестиции в размере 3 млн долларов от Accel в апреле.

М-банк — первый необанк в Монголии без отделений и полностью на цифре. Проект M или М-банк, основанный MCS Group, начал свои исследования и разработки в 2016 году с целью создания первого полностью цифрового банка в Монголии. В феврале 2022 года он получил специальное разрешение, а в мае заработал.

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