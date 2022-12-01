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Монголия и Кыргызстан расширят двусторонние связи в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах

CentralAsia (MNG) -  В рамках государственного визита Президента Монголии Хурэлсух Ухнаа в Японию Министр сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Болорчулуун Хаянгаа встретился с Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым.

Болорчулуун Хаянгаа выразил заинтересованность монгольской стороны в более активном развитии двусторонних отношений в сферах, представляющих интерес для обеих стран.

В свою очередь Акылбек Жапаров отметил необходимость расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Кыргызской Республикой и Монголией.

По итогам встречи стороны договорились проработать ряд вопросов, направленных на расширение и приумножение двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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