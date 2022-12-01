CentralAsia (MNG) - Президент и первая леди Монголии нанесли визит вежливости Его Величеству Императору Нарухито и Ее Величеству Императрице Масако.

31 ноября президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и его супруга Болорцэцэг Лувсандорж нанесли визит вежливости Его Величеству Императору Японии Нарухито и Ее Величеству Императрице Масако в Императорском дворце в Токио.

Выразив удовлетворение продолжающимся государственным визитом в Японию в ознаменование 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, президент Монголии передал Императору Нарухито и народу Японии теплые приветствия монгольского народа.

Президент Монголии также выразил уверенность, что Стратегическое партнерство, которое было быстро укреплено в эпоху Хэйсэй в Японии, продолжит преобладать в эпоху Рейва. Затем он выразил удовлетворение тем, что две страны повысили уровень Стратегического партнерства до Специального стратегического партнерства во имя мира и процветания, что придало импульс дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества.

Президент Хурэлсух пригласил Императора Нарухито и Императрицу Масако посетить Монголию в удобное для них время.

Подчеркнув, что связи между народами укрепляются и в этом году торжественно отмечается 50-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Японией, Император Нарухито пожелал успехов в продолжающемся государственном визите президента Монголии.

Во время встречи Император Нарухито поделился своими теплыми воспоминаниями о визите в Монголию в 2007 году, когда он был наследным принцем, и об исполнении на скрипке «Лебедя» К. Сен-Санса в сопровождении Монгольского симфонического оркестра.

Завершая торжественные мероприятия, посвященные 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, Ансамбль Морин Хуур Монголии дал концерт для Императора Нарухито и Императрицы Масако в японском большом телезале NHK.

Объявив 2022 год Годом дружбы и обменов, Монголия и Япония торжественно отметили в этом году историческое 50-летие установления дипломатических отношений, организовав более 100 праздничных мероприятий.

источник: Офис Президента Монголии

перевод: Татар С.Майдар

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