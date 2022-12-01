экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Ансамбль «Морин Хуур» Монголии выступил для Их Величеств Императора и Императрицы Японии

CentralAsia (MNG) -  30 ноября в большом зале «NHК Hall» состоялся концерт, посвященный 50-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Японией.

Большой зал «NHК Hall», первый этап тура Государственной филармонии «Ансамбль Морин Хуур», который пройдет с 30 ноября по 20 декабря в рамках сотрудничества культурных и художественных сфер двух стран, является одним из самых известных больших залов Японии.

NHK Hall — это концертный зал, расположенный в Центре вещания NHK, главной штаб-квартире японской общественной телекомпании NHK. Зал является основным местом выступления Симфонического оркестра NHK, но он также принимал у себя другие мероприятия, такие как Japan Music Awards 1979 года и ежегодный новогодний специальный выпуск NHK Kōhaku Uta Gassen.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Премьер-министр Японии Фумио Кишида встретил президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа
  • 18-летняя школьница из Монголии завоевала серебряную медаль на конкурсе «Мисс Земля 2022»
  • Призовой фонд Национальной баскетбольной лиги Монголии составляет чуть более $350 тыс


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com