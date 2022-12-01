Ансамбль «Морин Хуур» Монголии выступил для Их Величеств Императора и Императрицы Японии

CentralAsia (MNG) - 30 ноября в большом зале «NHК Hall» состоялся концерт, посвященный 50-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Японией.

Большой зал «NHК Hall», первый этап тура Государственной филармонии «Ансамбль Морин Хуур», который пройдет с 30 ноября по 20 декабря в рамках сотрудничества культурных и художественных сфер двух стран, является одним из самых известных больших залов Японии.

NHK Hall — это концертный зал, расположенный в Центре вещания NHK, главной штаб-квартире японской общественной телекомпании NHK. Зал является основным местом выступления Симфонического оркестра NHK, но он также принимал у себя другие мероприятия, такие как Japan Music Awards 1979 года и ежегодный новогодний специальный выпуск NHK Kōhaku Uta Gassen.

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