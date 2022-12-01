Лидеры Монголии и Японии согласились с тем, что ядерная угроза российской агрессии против Украины неприемлема, — 연합

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии в Токио разделяет опасения по поводу северокорейских ракет.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Монголии Хурэлсух Ухнаа провели встречу на высшем уровне в Токио, Япония, 29-го ноября.

По сообщению Kyodo News, премьер-министр Кисида и президент Хурэлсух выразили глубокую озабоченность по поводу серии запусков баллистических ракет Северной Кореей на встрече, состоявшейся в канцелярии премьер-министра в Токио в тот вечер.

Два лидера также согласились с тем, что что ядерная угроза российской агрессии против Украины неприемлема и что ядерное оружие не должно применяться.

В этом году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений между Японией и Монголией.Лидеры двух стран повысили уровень отношений между двумя странами до «особого стратегического партнерства» и опубликовали совместное заявление, в котором говорилось о «построении более взаимовыгодных отношений».

источник: 연합뉴스

перевод: Татар С.Майдар

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