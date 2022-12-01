Широкая колея встречается с нормальной шириной колеи на новом пограничном пункте Китай-Монголия, — RailFreight

CentralAsia (MNG) - Монголия открыла новую железнодорожную ветку до границы с Китаем. Он соединяет Зуунбаян с приграничным городом Ханги. После того, как объекты будут завершены, это обеспечит новый, второй пограничный переход для грузовых поездов между странами.

Новая 227-километровая железнодорожная линия была официально открыта в пятницу, 25 ноября, премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай. Он подчеркнул, что строительство началось всего восемь месяцев назад, в марте этого года. Ожидания от железнодорожной линии высоки, поскольку страны в настоящее время имеют только один пограничный переход между Монголией и Китаем для грузовых железнодорожных перевозок в Замын-Ууд — Эрээнхот.

Широкая колея встречается с нормальной шириной колеи

Из-за терминала с двойной колеей на границе железная дорога соединяет монгольский порт Ханги и китайский порт Мандал. Это означает гораздо более короткое расстояние для перевозки товаров из Ерөө в северной Монголии в Бугат в Китае, которая теперь осуществляется через другой пограничный переход. По данным Financial Times, расстояние сократилось на 306 км.

Это важно для Монголии, поскольку страна в значительной степени зависит от своего экспорта от горнодобывающей промышленности. С новой железнодорожной линией стоимость транспортировки сырья в Китай будет значительно снижена. Кроме того, ожидается открытие еще одной железнодорожной линии, соединяющей Зуунбаян с Тавантолгоем на западе. Это соединит железнодорожную линию с границей, что позволит большему количеству экспортных объемов перемещаться по железной дороге.

Еще 20 миллионов

По данным Dayoo News, когда трансграничная железнодорожная линия будет полностью введена в эксплуатацию, ожидается, что годовой объем импортных и экспортных грузов увеличится на 20 миллионов тонн, а общий объем железнодорожных перевозок — на 65 процентов.

Эта линия является частью новой политики восстановления Монголии, которая направлена на укрепление экономики страны после пандемии и превращение Монголии в ведущую азиатскую страну к 2050 году.

источник: RailFreight

перевод: Татар С.Майдар

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