Монгольский эксперт, работающий в США, представила опыт Лос-Анджелеса по уменьшению пробок на дорогах

CentralAsia (MNG) - Губернатор столичного города и мэр Улан-Батора Д.Сумъяабазар и соответствующие должностные лица приняли руководителя административного проекта южного региона американского штата Калифорния и главного специалиста по автомобильному транспорту и городскому планированию г-жу Баярмаа Александр.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о мерах, которые необходимо предпринять для снижения загруженности дорог, и ознакомились с исследованиями, проводимыми городом Лос-Анджелес, штат Калифорния, США.

В Лос-Анджелесе проживает 3,8 миллиона человек, и это один из городов, сталкивающихся с проблемами пробок на дорогах. Согласно исследованию, основной причиной заторов на дорогах является не только городское планирование, но и тот факт, что горожане предпочитают путешествовать на автомобиле, а не ходить пешком. В частности, 74,1% населения ездят на личном автомобиле, 12,6% пользуются общим автомобилем, 4,9% выбирают общественный транспорт и 4,2% работают из дома. Поэтому город Лос-Анджелес принимает различные меры по борьбе с заторами на дорогах в дополнение к другим мерам на автомобильном и автомобильном транспорте с 1920-х годов.

Город Улан-Батор имеет население 1,6 миллиона человек, в среднем 440-460 тысяч транспортных средств проезжают каждый день, а в дорожном движении участвуют примерно 2,9 миллиона транспортных средств в день. Помимо поездки на работу и домой, основными причинами, по которым люди путешествуют на автомобиле, являются поездки в школы и детские сады, в торговые и сервисные центры, в места отдыха и отдыха. Поэтому стороны подчеркнули, что заторы на дорогах являются сложной проблемой, складывающейся из ряда факторов, и сочли целесообразным изучить спрос и потребность в автомобильных перевозках и провести направленные на это работы.

справа: г-жа Баярмаа и мэр Сумъяабазар

Г-жа Баярмаа Александр получила докторскую степень по математическому моделированию транспорта в Киотском университете в Японии и имеет опыт работы над проектами дорожного транспорта и городского планирования в Японии, Нидерландах и США.

В настоящее время она возглавляет долгосрочный проект по развитию автомобильного транспорта в южном регионе Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США до 2040 года.

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