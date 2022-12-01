18-летняя школьница из Монголии завоевала серебряную медаль на конкурсе «Мисс Земля 2022»

CentralAsia (MNG) - 18-летняя Нандин Сэргэлэн представляет Монголию на финальном этапе конкурса красоты «Мисс Земля 2022», который проходит в Маниле, Филиппины. Она завоевала серебряную медаль в категории «Мисс талант».

Ранее 16 ноября, стало известно, что видео-презентация монгольской представительницы набрала наибольшее количество просмотров и голосов зрителей. Тем самым Нандин стала победительницей в номинации «Лучшее эко-видео».

Окончив одиннадцать классов в Монголии она вместе с семьей переехала в Кувейт. На данный момент она учится в 12-м классе средней школы «БСК» в Кувейте. В будущем хочет поступить на биохимика. В этом году она принимала участие в международном конкурсе «World Teen Model of The Planet», который проходил в Грузии. Также была приглашена на показ мод Каннского кинофестиваля, Неделю моды в Париже и Арабскую Неделю моды.

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