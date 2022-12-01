экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В монгольском городе Дархан на нефтехранилище возник пожар

CentralAsia (MNG) -  Внезапный пожар вспыхнул в четверг на нефтехранилище в городе Дархан.

Сотрудники чрезвычайной службы аймака Дархан-Уул работают над тушением горящего топливного резерваура ООО «Тэс Петролиум», ситуация стабилизируется и находится под контролем.

В 09:21 в МЧС поступил звонок о том, что в одном топливном резервауре ООО «Тес Петролеум», расположенном в городе Дархан аймака Дархан-Уул, возник пожар.

В Главном управлении по чрезвычайным ситуациям сообщили, что ведутся работы по тушению возгорания резервуара для хранения топлива АИ-92 вместимостью 2000 тонн.

По предварительной информации, пострадавших нет. Расследование по факту пожара началось.

В Сети появилось видео пожара и взрыва топливного резервуара городе Дархан

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Премьер-министр Японии Фумио Кишида встретил президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа
  • Президент Узбекистана подписал законы по границе с Кыргызстаном и Кемпир-Абадскому водохранилищу
  • Умер бывший председатель Китая Цзян Цзэминь


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com