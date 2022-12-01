В монгольском городе Дархан на нефтехранилище возник пожар

CentralAsia (MNG) - Внезапный пожар вспыхнул в четверг на нефтехранилище в городе Дархан.

Сотрудники чрезвычайной службы аймака Дархан-Уул работают над тушением горящего топливного резерваура ООО «Тэс Петролиум», ситуация стабилизируется и находится под контролем.

В 09:21 в МЧС поступил звонок о том, что в одном топливном резервауре ООО «Тес Петролеум», расположенном в городе Дархан аймака Дархан-Уул, возник пожар.

В Главном управлении по чрезвычайным ситуациям сообщили, что ведутся работы по тушению возгорания резервуара для хранения топлива АИ-92 вместимостью 2000 тонн.

По предварительной информации, пострадавших нет. Расследование по факту пожара началось.

В Сети появилось видео пожара и взрыва топливного резервуара городе Дархан

В Сети появилось видео пожара и взрыва топливного резервуара городе Дархан pic.twitter.com/ixUAD6fELV — Bystander Майдар (@Tatarmai) December 1, 2022

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