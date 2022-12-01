ИГ сообщила о гибели своего лидера и назначении нового

Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Кураши

CentralAsia (CA) - Лидер террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курейши убит, сообщил представитель ИГ, передает Al Arabiya.

ИГ уже назначило преемника — это Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Курейши. Его предшественник, как уточняется, погиб во время боев, но когда и где, не уточняется.

Погибший аль-Курейши возглавил организацию после гибели в феврале этого года прошлого лидера, Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курейши.

Al Arabiya указывает, что Абу аль-Хасан аль-Хашими имел прозвище «профессор ИГИЛ», так как занимался вопросами образования на территориях, которые контролировало ИГ в Сирии и Ираке.

Reuters со ссылкой на источники в иракских и западных службах безопасности сообщало, что Абу аль-Хасан аль-Хашими был братом убитого в 2019 году лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.