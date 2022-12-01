Заболеваемость коронавирусом в Казахстане продолжает расти — 167 случаев за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 167 случаев коронавирусной инфекции и 9 случаев пневмонии, сообщает Минздрав РК. Сутками ранее количество заболевших составляло 144 человека.
По данным Минздрава, на 1 декабря лечение от коронавируса продолжают получать 1 081 человек, из них в стационарах находятся 167, на амбулаторном уровне – 914.
Из числа заболевших:
в тяжелом состоянии – 7 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,
на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
Летальных случаев не зафиксировано.
Всего в стране подтверждено 1 396 922 случая коронавирусной инфекции и 90 340 случаев пневмонии.
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