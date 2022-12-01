В Казахстане выявлен мутировавший штамм коронавируса «Цербер»

CentralAsia (KZ) - По итогам последнего секвенирования в Казахстане установили циркуляцию варианта штамма «Омикрон» BQ.1.1 («Цербер»), сообщается на сайте правительства РК.

«Цербер» выявили пока всего в 0,5% проб, в 99,5% – другие варианты штамма «Омикрон».

Штамм «Цербер» отличается усиленной заразностью и большей адаптацией к иммунитету.

В Казахстане в ноябре по сравнению с октябрём заболеваемость выросла в 1,6 раза (с 453 до 725 случаев в неделю). Как отметила вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова, число тестирований на Covid-19 снизилось, так как заболевание стало протекать легче, многие переносят, не обращаясь за медпомощью.

Однако во всех регионах показатель репродуктивности инфекции выше единицы, что свидетельствует об активной циркуляции и распространения вируса среди населения. В разрезе регионов за последний месяц в трех регионах страны — Алматы, Астане и Карагандинской области — отмечается рост заболеваемости еженедельно до 2,2 раза. В Акмолинской, Атырауской, Жамбылской, Улытауской областях и городе Шымкент с последней недели наблюдается постепенный рост заболеваемости до 3,5 раза за неделю.

По итогам заседания акиматам областей, городов Алматы, Астана и Шымкент поручено держать эпидситуацию под контролем, особенно меры по соблюдению населением санитарно-эпидемиологических требований, проведению информационно-разъяснительной работы, в том числе по профилактике ОРВИ и гриппа.

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