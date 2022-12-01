В Узбекистане за сутки выявили 155 случаев COVID

CentralAsia (UZ) - За сутки в Узбекистане было зафиксировано 155 новых случаев коронавируса (днём ранее — 141), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Ташкенте было выявлено 79 случаев (днём ранее — 76). В Ташкентской области зафиксировано 15, в Самаркандской — 10 случаев.

Общее количество случаев COVID-19, официально зарегистрированных с начала пандемии в марте 2020 года, составляет 246,3 тыс.