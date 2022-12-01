Лидера демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси впервые сменит афроамериканец

Хаким Джеффрис отвечает на вопросы журналистов после избрания лидером фракции демократов в Палате представителей

CentralAsia (CA) - Ранее занимавший пост председателя демократической фракции в Палате представителей Хаким Джеффрис был единогласно избран лидером демократического меньшинства в Конгрессе США. Он станет лидером фракции Демократической партии в Конгрессе 118-го созыва, который начнет работу в январе 2023 года.

Хаким Джеффрис сменит на этом посту 82-летнюю Нэнси Пелоси, руководившую демократами в Конгрессе с 2007 года.

«Поздравляем Хакима Джеффриса с избранием на пост лидера демократов в Конгрессе 118-го созыва»,— говорится в Twitter партийной фракции.

17 ноября, на фоне потери Демократической партией большинства в Палате представителей по итогам промежуточных выборов, руководитель фракции демократов в нижней палате Конгресса Нэнси Пелоси отказалась переизбираться на данный пост в нынешнем году. Пелоси объявила, что пришло время для «нового поколения».

Джеффрис стал первым в истории афроамериканцем, занявшим столь высокий пост в Конгрессе США. Он представляет 8-й избирательный округ Нью-Йорка в Палате представителей с 2013 года.