Лидера демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси впервые сменит афроамериканец

- Азия и мир, политика
- 12:57, 01 декабря 2022
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CentralAsia (CA) - Ранее занимавший пост председателя демократической фракции в Палате представителей Хаким Джеффрис был единогласно избран лидером демократического меньшинства в Конгрессе США. Он станет лидером фракции Демократической партии в Конгрессе 118-го созыва, который начнет работу в январе 2023 года.
Хаким Джеффрис сменит на этом посту 82-летнюю Нэнси Пелоси, руководившую демократами в Конгрессе с 2007 года.
«Поздравляем Хакима Джеффриса с избранием на пост лидера демократов в Конгрессе 118-го созыва»,— говорится в Twitter партийной фракции.
17 ноября, на фоне потери Демократической партией большинства в Палате представителей по итогам промежуточных выборов, руководитель фракции демократов в нижней палате Конгресса Нэнси Пелоси отказалась переизбираться на данный пост в нынешнем году. Пелоси объявила, что пришло время для «нового поколения».
Джеффрис стал первым в истории афроамериканцем, занявшим столь высокий пост в Конгрессе США. Он представляет 8-й избирательный округ Нью-Йорка в Палате представителей с 2013 года.