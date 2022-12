Поединки на высшем уровне «Road to ONE – Mongolia 2022» прошли успешно в спорткомплексе «Steppe Arena»

Энх-Оргил и Рич Франклин

CentralAsia (MNG) - Поединки на высшем уровне «Road to ONE – Mongolia 2022» прошли успешно в спорткомплексе «Steppe Arena»

В рамках проекта объединения смешанных единоборств One Championship «Road to ONE – Mongolia 2022», отвечающего профессиональным стандартам мировых боевых искусств, 26 ноября 2022 года впервые были успешно организованы финальные поединки.

Соревнование Road to ONE – Mongolia было организовано в виде 10-серийного реалити-шоу на канале «Монгол HD» и 2-серийной прямой трансляции за первенства в спорткомплексе «Steppe Arena» .

40 спортсменов, участвовавших в соревнованиях, соревновались честно, и в финале лучшими стали Б.Энх-Оргил и Б. Даваажамц.

Б.Энх-Оргил, двукратный чемпион MGL-1 Fighting Championship и боец ​​смешанных единоборств, выиграл право подписать контракт на 100 000 долларов США с ONE Championship. Эту престижную награду вручил ему Рич Франклин, вице-президент One Championship и 3-кратный чемпион UFC в Северной Америке.

Цагаан Пунцаг

«Я рад, что One Championship, самая популярная ассоциация боевых искусств в мире, и Steppe Arena совместно организуют «Road to ONE – Mongolia 2022», международный турнир, впервые проводимый в Монголии по международным стандартам. историческое событие, которое дает монгольскому народу возможность насладиться мировым рингом здесь, дома. Это мероприятие будет проводиться ежегодно, и мы также планируем охватить Центральную Азию. Я надеюсь, что оно окажет важное влияние на развитие туризма в Монголия», — сказал Цагаан Пунцаг председатель Совета директоров ООО «Steppe Arena».

