Япония и Монголия призвали Северную Корею прекратить ракетно-ядерную программу, — The Mainichi

CentralAsia (MNG) - Лидеры Японии и Монголии во вторник призвали Северную Корею прекратить свою ракетную и ядерную деятельность, поскольку Пхеньян неоднократно запускал баллистические ракеты на фоне растущей обеспокоенности тем, что он может провести ядерные испытания.

В совместном заявлении, опубликованном после встречи в Токио, премьер-министр Фумио Кисида и президент Монголии Хурэлсух Ухнаа призвали Пхеньян «соблюдать» резолюции Совета Безопасности ООН о мире и стабильности в Северо-Восточной Азии.

Лидеры Японии и Монголии, имеющей дипломатические отношения с Северной Кореей, также потребовали от Пхеньяна «незамедлительно решить» вопрос о похищениях им японских граждан в 1970-х и 1980-х годах.

Не имея дипломатических отношений с ядерной страной, Токио часто обращался к Улан-Батору в качестве посредника с Пхеньяном в решении давней проблемы похищений людей.

С начала этого года Северная Корея провела ракетные испытания более 30 раз, запустив предполагаемые крылатые и баллистические ракеты. Также нарастают слухи о том, что Пхеньян может провести седьмое ядерное испытание, первое с сентября 2017 года.

С 2006 года резолюции Совета Безопасности ООН о введении санкций в отношении Северной Кореи обязывают страну полностью, поддающимся проверке и необратимым образом отказаться от своих программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

Во вторник Кишида и Хурэлсух также согласились с тем, что продвижение «свободного и открытого» международного порядка стало важнее, чем когда-либо, и любые попытки в одностороннем порядке изменить статус-кво силой не должны допускаться ни в одном регионе.

Лидеры встретились, когда напряженность в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами обострилась из-за самоуправляемого демократического Тайваня, который руководимое коммунистами правительство во главе с президентом Си Цзиньпином считает провинцией, которая должна быть воссоединена с материком, в случае необходимости силой.

Что касается вторжения России в Украину, Кишида и Хурэлсух выразили «обеспокоенность сложной ситуацией» в Украине, хотя и воздержались от прямой критики Москвы в своем совместном заявлении.

По данным Министерства иностранных дел Японии, Монголия, внутриматериковая страна, зажатая между Китаем и Россией, долгое время сильно зависела от двух крупных держав в вопросах энергетики и торговли.

Хурэлсух, прибывший в Токио ранее во вторник, встретился с императором Нарухито в среду и посетил Киото, прежде чем покинуть Японию в пятницу.

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