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Срок пребывания в Казахстане без регистрации для узбекистанцев увеличится до 30 дней

CentralAsia (KZ) -  Правительства Узбекистана и Казахстана планируют обновить условия взаимных поездок граждан, сообщило издание Zakon.kz со ссылкой на проект протокола о внесении изменений в соответствующее соглашение.

В проекте протокола говорится, что граждане государства одной стороны независимо от постоянного места жительства смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом, передвигаться по территории государства другой стороны, если период их пребывания не превышает 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы государства, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней без оформления разрешения на временное проживание (временной прописки).

В настоящее время находиться без регистрации на территории другого государства граждане обеих стран могут только в течение пяти дней, отмечает издание.

Если гражданин одной из стран пребывает в другой более 30 календарных дней, то он обязан получить разрешение на временное проживание в компетентных органах.

Обсуждения проекта протокола продлится до 12 декабря.

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