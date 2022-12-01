Из-за конфликта в Украине в ЦА увеличится уровень бедности, сильнее всего пострадают Кыргызстан и Таджикистан, - МВФ

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CentralAsia (KG) - Уровень бедности в странах Закавказья и Центральной Азии может вырасти на 1% пункт из-за последствий конфликта в Украине. Такую оценку привел Международный валютный фонд (МВФ).

«Наш последний региональный экономический прогноз показывает, что война в Украине может повысить уровень бедности в регионе Кавказа и Средней Азии на 1% пункт в связи с ее влиянием на инфляцию и денежные переводы. Это означает, что еще около 1 млн человек могут оказаться за чертой бедности в ближайшие годы», - говорится в сообщении.

В МВФ отметили, что рост темпов инфляции в регионе наблюдался еще до начала конфликта, но его влияние на мировые цены на продовольствие и энергоносители «усугубило прогнозы». «Высокие цены на продовольствие особенно затрагивают малоимущие семьи, которые имеют низкий уровень сбережений и тратят большую долю своих доходов – от 60% до 70% в Азербайджане, Кыргызстане и Таджикистане – на продукты питания».

По данным МВФ, на денежные переводы приходится от 10% до 30% валового внутреннего продукта в Армении, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

«Россия является важнейшим источником денежных переводов для большинства этих стран, особенно для Кыргызстана и Таджикистана. Как показывает прошлый опыт, денежные переводы из России тесно коррелируют с ВВП России – чем выше ВВП, тем выше уровень денежных переводов», - говорится в сообщении.

Однако МВФ отмечает, что непрекращающиеся санкции в отношении России могут нанести ущерб ее производственному потенциалу, что обернется долговременными изменениями миграционных моделей и сокращением денежных переводов из России. Падение может оказаться значительным, учитывая прогнозируемый спад ВВП России, а это окажет глубокое воздействие на многие семьи, для которых они служат источником поддержки доходов.

Как ожидается, к 2023 году высокая инфляция цен на продовольствие приведет к росту уровня бедности в среднем на 0,7% пункта в большинстве стран региона. В более бедных странах, где уровень бедности уже повышен, воздействие будет значительно выше. По оценке Фонда, наибольшему риску подвержены Кыргызстан и Таджикистан. «Резкое сокращение денежных переводов может привести к еще большему росту бедности – до 1,4% пункта в Таджикистане».

В то же время эксперты признали, что ожидали еще более значительных негативных последствий для Закавказья и Центральной Азии. «Но, к удивлению, экономическая активность в большинстве стран региона до сих пор держится на хорошем уровне, отчасти благодаря неожиданным позитивным побочным факторам, включая рост доходов и приток финансовых средств в регион», - добавили специалисты.

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