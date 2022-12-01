Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 643,2 млн

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CentralAsia (CA) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на 1 декабря достигло 643 241 019, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 634 909 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 98 788 140 и 1 080 444.

Индия - 44 673 863 и 530 622.

Франция - 38 046 448 и 159 990.

Бразилия - 35 227 599 и 689 665 (данные на минувшую среду).

Германия - 36 499 600 и 157 943.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга составил 851,9. В США на 1 млн жителей скончались 3 302 человека, в Индии - 377, во Франции - 2 424, в Бразилии - 3 203, в Германии - 1 883.