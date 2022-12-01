Супруга Зеленского встретилась с королем Карлом III. Фото, видео

- Азия и мир, политика
- 16:10, 01 декабря 2022
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CentralAsia (CA) - Во время своего визита в Великобританию первая леди Украины Елена Зеленская побывала на аудиенции у короля Великобритании Карла ІІІ. Об этом она сообщила в своих соцсетях.
Зеленская и Карл III посетили собор Украинской греко-католической церкви в Лондоне и центр для украинских беженцев, который расположен на его территории.
«Уже не первый раз Его Величество находит время и теплые слова, чтобы поддержать вынужденных переселенцев из Украины: недавно он посещал их в Шотландии, еще раньше — в Румынии», – отметила Елена Зеленская.
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Первая леди Украины сейчас находится с официальным визитом в Великобритании.
Ранее она встретилась с супругой Карла III, королевой-консортом Камиллой, а также с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и его женой Ашкатой Мурти.