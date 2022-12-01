ISW: Войска РФ вошли в Курдюмовку к югу от Бахмута (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 17:31, 01 декабря 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 30 ноября по 1 декабря опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские войска вошли в Курдюмовку к югу от Бахмута Донецкой области.
«На кадрах с геолокацией, размещенных между 28 и 29 ноября, видно, как украинские войска утверждают, что они окружены российскими войсками на восточной стороне Курдюмовки», - говорится в сводке.
ISW поэтому считает, что российские войска добились успехов в восточной половине Курдюмовки, что же до захвата всего села - точных подтверждений пока нет.
Анализируя бои под Бахмутом, американские военные эксперты прокомментировали вероятность его оставления Украиной.
«Даже если российские войска продолжат продвигаться к Бахмуту и внутри города, даже если они форсируют контролируемый отход украинцев из города (как это было в Лисичанске), сам Бахмут предлагает им мало оперативных преимуществ. Затраты, связанные с шестью месяцами жестоких, упорных и изматывающих боев вокруг Бахмута, намного перевешивают любое оперативное преимущество, которое русские могут получить от взятия Бахмута», - говорится в анализе ISW.
Выводы института:
Усилия российских военных вокруг Бахмута свидетельствуют о том, что российские войска не смогли извлечь уроки из предыдущих дорогостоящих кампаний, сосредоточенных на незначительных в оперативном отношении населенных пунктах.
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