ISW: Войска РФ вошли в Курдюмовку к югу от Бахмута (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 30 ноября по 1 декабря опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска вошли в Курдюмовку к югу от Бахмута Донецкой области.

«На кадрах с геолокацией, размещенных между 28 и 29 ноября, видно, как украинские войска утверждают, что они окружены российскими войсками на восточной стороне Курдюмовки», - говорится в сводке.

ISW поэтому считает, что российские войска добились успехов в восточной половине Курдюмовки, что же до захвата всего села - точных подтверждений пока нет.

Анализируя бои под Бахмутом, американские военные эксперты прокомментировали вероятность его оставления Украиной.

«Даже если российские войска продолжат продвигаться к Бахмуту и внутри города, даже если они форсируют контролируемый отход украинцев из города (как это было в Лисичанске), сам Бахмут предлагает им мало оперативных преимуществ. Затраты, связанные с шестью месяцами жестоких, упорных и изматывающих боев вокруг Бахмута, намного перевешивают любое оперативное преимущество, которое русские могут получить от взятия Бахмута», - говорится в анализе ISW.

Выводы института:

Усилия российских военных вокруг Бахмута свидетельствуют о том, что российские войска не смогли извлечь уроки из предыдущих дорогостоящих кампаний, сосредоточенных на незначительных в оперативном отношении населенных пунктах.

Российские войска продолжали обороняться от украинских контрнаступлений на линии Святово-Кременная.

Российские войска продолжали наращивать успехи в районе Бахмута и вести наступательные операции в районе Авдеевки-Донецка.

Украинский чиновник признал, что украинские силы проводят операцию на Кинбурнской косе.