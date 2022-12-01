Минобороны РФ сообщило об отраженной атаке ВСУ на южно-донецком направлении

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CentralAsia (CA) - Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) безуспешно пытались контратаковать на южно-донецком направлении в районах села Новомихайловка и поселка Владимировка, заявило Минобороны России.

«В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений все контратаки были отражены», — говорится в сообщении ведомства. Было уничтожено до 30 украинских военных, а также четыре боевых машины пехоты и три пикапа.

Минобороны РФ неоднократно сообщало о неудачных попытках ВСУ атаковать на южно-донецком направлении. 27 ноября министерство отчиталось об отраженных атаках вблизи Новомихайловки, Павловки и Шевченко. 30 ноября Минобороны заявило о попытках украинских войск контратаковать в районах Новомихайловки, Новодонецкого и Новоселки — эти атаки тоже были отражены.