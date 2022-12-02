Полностью ликвидирован пожар на резервуаре с нефтепродуктами в городе Дархан, Монголия

CentralAsia (MNG) - Внезапный пожар вспыхнул в четверг на нефтехранилище в городе Дархан. В 09:21 в МЧС поступил звонок о том, что в одном топливном резервауре ООО «Тэс Петролиум», расположенном в городе Дархан аймака Дархан-Уул, возник пожар.

Кроме того, по информации инженера-техника склада хранения нефтепродуктов, перед пожаром в резервуаре работали 3 сотрудника (бухгалтер, казначей, сторож) для проведения замеров, при взрыве один из них был обнаружен, он был выброшен на земле и доставлен в госпиталь, но по дороге в госпиталь он скончался. Два из них не найдены. Предполагается, что в резервуаре могли упасть два человека. Поисковая работа продолжается.

Вечером, полностью потушен крупный пожар на ООО «Тэс Петролиум» аймака Дархан-Уул.

В 17.18 пожар был локализован.

В 18.44 открытое горение было ликвидировано.

На настоящий момент нет угрозы дальнейшего распространения огня. В тушении пожара на нефтебазе была задействована группировка от 10 пожарно-спасательных частей аймаков Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Орхон и из Улан-Батора, 143 чел. и 23 ед. техники.

Резервуар для хранения нефтепродуктов, пострадавший от пожара, имеет емкость для хранения топлива 2 млн литров/2000 кубометров, а на момент пожара хранилось 650 тысяч литров/650 кубометров/топлива АИ-92. В Монголии никогда не было такого масштабного пожара в резервуаре или вертикальном стальном резервуаре для хранения нефтепродуктов.

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