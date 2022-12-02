Австралийско-монгольский Talon собирает деньги, приобретая долю в монгольском проекте

CentralAsia (MNG) - Компания Talon Energy, занимающаяся разведкой нефти и газа, привлечет 12 миллионов австралийских долларов путем размещения акций и приобретет 33% акций в соглашении о разделе продукции по газовому проекту угольных пластов Гурвантэс в Монголии.

В четверг компания Talon, зарегистрированная на ASX, объявила, что разместит около 85,7 млн новых акций по цене 14 центов каждая, при этом размещение хорошо поддержано существующими институциональными и опытными инвесторами.

«Успешное размещение обеспечило Talon прочную финансовую основу, поскольку она переходит к следующему этапу роста, развитию своего портфеля», — сказал управляющий директор Колби Хаузер.

«Благодаря успешному размещению компания смогла принять решение о приобретении 33% доли участия в совместном предприятии (СП) Гурвантэс XXXV, где наше решение принять участие в СП потребовало от компании взять на себя обязательство профинансировать первые 3,15 миллиона долларов США. расходы по программе пилотной скважины Этапа 2 и 33% текущих расходов на Гурвантэсе, а также выплатить ТМК дополнительно 809 333 долл. США, исходя из недавно объявленного условного ресурса в размере 1,2 триллиона кубических футов 2C для Гурвантэса.

«Размещение также устранило неопределенность в отношении финансирования в ближайшие месяцы, поскольку компания работает над завершением переговоров по обеспечению кредитной линии для финансирования разработки в Валиеринге, которая станет доступной только после достижения основных этапов проекта в ближайшей перспективе».

Коммерческое производство по проекту Walyering запланировано на первый квартал 2023 года.

Talon заявил в четверг, что в связи со средствами, полученными в результате размещения, продолжаются и продвигаются обсуждения кредитной линии для финансирования развития Вальеринга. После завершения компания будет полностью финансироваться для прогнозируемой деятельности, вплоть до первых доходов в Walyering и деятельности Gurvantes до конца 2023 года.

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