Монгольская группа The Hu покорила сердца йоркширцев в университете Leeds University Stylus

CentralAsia (MNG) - Я очень мало знаю о Монголии, ее культуре, наследии или чем-то еще. Но одно я точно знаю, это то, что в Монголии есть одна из самых неожиданно феноменальных групп, которые я когда-либо слышал, — Энтони Лонгстафф

The Hu — монгольская фолк-метал-группа, покорившая мир своей любопытной смесью традиционного хунну-рока. Созданная в 2016 году, группа просто привлекла внимание миллионов людей эклектичной смесью классической металлической музыки, исполняемой на традиционных монгольских инструментах и ​​исполняемой в стиле их предков хоомей (горловое пение).

В Монголии чуть более трех миллионов человек, но у этой группы более 80 миллионов просмотров только на одном посте с песней на YouTube.

Такова сила социальных сетей, что группа из крошечного района исключительно отдаленной страны может в конечном итоге выступить перед более чем 1000 человек во вторник вечером в Лидсе.

Leeds Stylus заполнен, на самом деле упакован смесью парней из хэви-метала, парней из не-хэви-метала и, ну, в общем, множества людей, которым в основном любопытно посмотреть, что приготовили The Hu.

В 21:00 группа выходит на затемненную сцену, над входом которой эхом разносится глубокий гул морин хуур или дошпулур. Они привезли серьезное оборудование в виде традиционных монгольских инструментов, таких как названный выше морин хуур (двухструнная вертикальная скрипка), товшуур (традиционная монгольская гитара), төмөр хуур (варган) и, возможно, цуур (большая флейта).

Атмосфера навязчивая, сдержанная, странно крутая и загадочно гипнотизирующая, но взрыв барабанов и группа вызывают ярость с началом выступления.

Их первые несколько треков Shihi Hutu, Shoog Shoog и The Gereg — это как раз то, что нужно публике, чтобы показать свой взгляд на эпический сет.

К тому времени, как The Great Ghinggis Khaan («Великий Чингисхан») прогремел по всему залу, ху хорошо и по-настоящему покорили всех, даже слегка любопытные сотрудники службы безопасности стучат и кивают в такт ревущим барабанам.

Большинство их треков взяты из недавнего альбома Rumble of Thunder, их второго альбома на сегодняшний день. Их первый, The Gereg, занял 21-е место в британских чартах, что является одной из самых высоких позиций в чартах на сегодняшний день.

Их сет-лист вскоре переходит к их самому известному и широко просматриваемому треку Wolf Totem. Распевая «Hu, Hu, Hu», группа, безусловно, заявляет о своем статусе. Black Thunder и This is Mongol заканчивают свой восторженный и чарующий сет.

Выпустив на бис кавер Metallica Sad But True, The Hu добавили монгольский фолк-метал во многие списки загрузки Spotify во всех уголках Йоркшира и положили конец довольно удивительному концерту.

В последнее время не так много случаев, когда я видел такой уровень волнения для группы такого калибра, не говоря уже о том, чтобы распродать зал размером со Stylus, но The Hu завоевали новый уровень фан-базы и заложили основу для впереди большая карьера.

автор: Энтони Лонгстафф

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Yorkshire Post

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