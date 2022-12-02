Представлены усилия Монголии по обеспечению осуществления Конвенции о биологическом оружии

посол Гэрэлмаа Даваасурэн

CentralAsia (MNG) - Конференция по обзору выполнения Конвенции о биологическом оружии (КБО) проходит в Женеве с 28 ноября по 16 декабря.

В ходе общих прений, которые состоялись в первый день конференции, посол и постоянный представитель Монголии при Организации Объединенных Наций и других международных организациях Гэрэлмаа Даваасурэн выступила с речью, представив меры, принятые правительством Монголии для обеспечения выполнения КБО.

В своем выступлении она подтвердила, что правительство Монголии привержено осуществлению КБО в рамках своей миролюбивой внешней политики. Подчеркнув важность взаимного обмена знаниями и опытом в рамках реализации КБО и дальнейшего укрепления сотрудничества между государствами-членами, подробно изложив меры, осуществляемые Правительством Монголии в этой сфере.

КБО является ключевым элементом в усилиях международного сообщества по борьбе с распространением оружия массового уничтожения, и она установила твердую норму против биологического оружия. Конвенция стала почти универсальной: 184 государства-участника и четыре подписавших ее государства.

Конвенция о биологическом оружии (КБО) — первый многосторонний договор о разоружении, запрещающий разработку, производство и накопление целой категории оружия массового уничтожения — была открыта для подписания 10 апреля 1972 года. КБО вступила в силу 26 марта 1975 года.

На второй Конференции по рассмотрению действия Конвенции (1986) было принято решение о том, что государствам-участникам следует принять ряд мер укрепления доверия (МУД) в целях предотвращения двусмысленности, сомнений и подозрений или снижения частоты их появления и поощрения международного сотрудничества в сфере мирного использования биологических ресурсов. Перечень МУД был расширен на третьей Конференции по рассмотрению действия Конвенции (1991).

Согласно достигнутым договоренностям государства-участники берут на себя обязательство представлять ежегодные доклады по согласованной форме о конкретных видах деятельности, связанных с КБО, включая данные об исследовательских центрах и лабораториях; информацию об объектах по производству вакцин; информацию о национальных программах исследований и разработок в сфере биологической защиты; информацию об эпидемиях инфекционных заболеваний и аналогичных явлениях, вызванных токсинами; публикацию результатов и поощрение использования знаний и контактов; информацию о законодательстве, нормативно-правовых актах и других мерах.

источник: МИД Монголии

Татар С.Майдар

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