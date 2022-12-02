Монгольские миротворцы прибыли домой из Южного Судана, завершив очередную миссию

CentralAsia (MNG) - 1 декабря на родину прибыл 11-й мотострелковый батальон Монгольских вооруженных сил, который успешно выполнил свои обязанности, связанные с Миссией Организации Объединенных Наций в Республике Южный Судан (МООНВС). Первая часть этого мотострелкового батальона ВС Монголии, участвовавшее в вышеуказанной операции, 15 ноября 2022 года вернулась домой.

С 2003 года около 14 тысяч монгольских миротворцев служили в миссиях ООН по всему миру. В настоящее время монгольские миротворцы дислоцированы в шести различных странах.

MONBATT ХI служил на временной операционной базе в городе Бентиу и в «Pariang in Unity» с сентября 2021 года. Их работа включала в себя обеспечение базовых периметров ООН, а также проведение патрулирования и сопровождения конвоев и поддержки операций поиска ЮНПОЛ, обеспечение защиты инженеров, занимающихся ремонтом дорог, Всемирной продовольственной программы во время парашютирования гуманитарной помощи, операций по разминированию ЮНМАС в Unity.

В обязанности монгольских миротворцев входит защита гражданских лиц, обеспечение безопасности баз ООН, патрулирование территории, сопровождение конвоев, поддержка поисковых операций, проводимых полицией ООН, а также защита сослуживцев-миротворцев, осуществляющих операции по техническому обслуживанию и разминированию дорог.

Миротворческую деятельность в Южном Судане продолжит очередной батальон MONBATT ХII. Более 850 монгольских миротворцев несут службу в одну смену в Южном Судане.

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