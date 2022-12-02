В результате взрыва в религиозной школе «Аль-Джихади» на севере Афганистана погибли 10 человек

CentralAsia (CA) - По словам представителей афганского правительства, в результате дневного взрыва в религиозной школе для мальчиков в северной провинции Саманган в Афганистане в среду погибли по меньшей мере 10 учеников и десятки получили ранения, пишет Washington Post.

«В результате взрыва в полдень 10 человек погибли и неизвестное количество получили ранения. Наши силы безопасности и разведки пытаются найти авторов этой атаки», — заявил представитель МВД Афганистана Абдул Нафи Такор в онлайн-обращении.

Директор Министерства информации и культуры провинции Имдадулла Мохаджир заявил, что взрыв произошел во время собрания всех студентов для полуденной молитвы в медресе Аль-Джихад в столице провинции Саманган Айбаке. Он не сказал, сколько было ранено или убито, но сказал, что «число может увеличиться».

По сообщениям МВД нынешней администрации, силы безопасности предприняли усилия по установлению виновных во взрыве. Местные источники сообщили, что взрыв был направлен против верующих, который произошел во время полуденной молитвы на улице Бандар в Айбаке.

Согласно веб-сайту Etilaat Roz, давней кабульской газеты, ныне базирующейся за границей, семинария была недавно открыта местными талибскими чиновниками в здании бывшего педагогического колледжа.

Атакованная школа была одним из многих объектов, которые новые власти захватили и превратили в семинарии с тех пор, как прошлой весной верховный лидер талибов мулла Хибатулла Ахкундзада издал указ о том, что в каждом районе 34 провинций Афганистана должен быть один исламский колледж или учебный институт.

В июне власти «Талибана» в северной провинции Балх захватили территорию частной телевизионной станции и превратили ее в семинарию. На его открытии исполняющий обязанности министра образования Нурулла Мунир сказал, что в стране 20 тыс. школ, но только около 1000 медресе.

«Борьба в которой участвовали религиозные ученые, были направлены на создание таких семинарий», — сказал на церемонии губернатор Балха Кудратулла Абу Хамза, сам являющийся священнослужителем.

Некоторые афганские новостные организации подвергли правительство критике за закрытие телеканала «Метра» для открытия семинарии в Балхе и призвали власти вновь открыть средства массовой информации, которые были закрыты после возвращения талибов к власти. Сообщается, что педагогический колледж в Айбаке закрыт навсегда. Сообщается, что новые семинарии обеспечивают бесплатное обучение и проживание для иностранных студентов.

Члены движения «Талибан», которое впервые пришло к власти в 1996 году в Кабуле, а затем в течение пяти лет управляло большей частью Афганистана, были продуктами религиозной семинарской подготовки, особенно на северо-западе Пакистана. Их самые ожесточенные противники прибыли из северного Афганистана, региона, где власти талибов сейчас сосредоточили свои усилия на обучении новых помощников.

Хотя не было подтверждено, кто или какая группа несет ответственность за взрыв, поскольку оно не требовало непосредственной ответственности, ИГИЛ берет на себя ответственность за большинство операций против мечетей и других религиозных мест.

Сообщения о том, что взрыв был совершен Исламским государством, не могут быть подтверждены, но атака была похожа на другие, о которых экстремистская группировка заявила в прошлом. Филиал «Исламского государства» в Афганистане взял на себя или был признан ответственным за десятки взрывов в школах, семинариях, святынях и мечетях в последние годы, многие в столице, но другие в северных провинциях, даже после того, как талибы взяли под свой контроль страну в прошлом году.

Экстремистская группа мусульман-суннитов чаще всего наносила удары по сайтам в мусульманских общинах шиитов в ходе давней кампании против секты, которую она считает еретической. С тех пор как суннитское движение «Талибан» вернулось к власти в августе 2021 года, «Исламское государство» активизировало и расширило свои атаки, пытаясь подорвать обещания нового де-факто правительства обеспечить безопасность всех афганских граждан.

Ситуация с безопасностью в Афганистане остается крайне нестабильной, поскольку многие страны в международном сообществе, недавно в ходе Диалога по вопросам безопасности в Герате, состоявшегося в Таджикистане, вновь выразили свою озабоченность по поводу возрождения терроризма в стране после прихода к власти нынешней администрации.