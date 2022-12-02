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Советник Зеленского назвал потери Украины с начала военных действий
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк

CentralAsia (CA) -  Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что с февраля погибли от 10 тыс. до 13 тыс. украинских военных. Он также назвал ошибочной оценку главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая говорила о 100 тыс. погибших.

«Безусловно, госпожа Урсула ошиблась, это очевидно. Поэтому они удалили это видео, убрали эти цифры. Потому что у нас есть официальные оценки Генштаба, которые говорит верховный главнокомандующий. Они составляют от 10 до 12,5–13 тыс. погибших», — сказал Подоляк в эфире «24 Канала».

На этой неделе глава ЕК сказала, что с начала военного конфликта украинские вооруженные силы потеряли 100 тыс. человек, также погибли более 20 тыс. гражданских лиц. В тот же день ее выступление было скорректировано и упоминание 100 тыс. погибших убрали. В ЕК пояснили, что озвученная цифра также включала количество раненых. Украина не раскрывала свои потери среди военнослужащих с августа, тогда сообщалось о 9 тыс. погибших.

Министр обороны России Сергей Шойгу в конце сентября утверждал, что Украина потеряла 61 207 военных убитыми и 49 368 ранеными. В конце октября президент Владимир Путин заявлял, что потери Вооруженных сил Украины бывают в семь–десять раз выше российских, в последнее время — в семь-восемь раз.

С 24 февраля Минобороны РФ отчитывалось о своих потерях трижды: в начале и конце марта, а также в конце сентября. По последним данным ведомства, в ходе военной операции погибли 5937 военнослужащих.

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