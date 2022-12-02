Дипломатические учреждения Монголии за рубежом внедряют электронные нотариальные услуги

CentralAsia (MNG) - В связи с введением дипломатическими представительствами за рубежом электронных нотариальных услуг получатель доверенности в Монголии от граждан, проживающих в зарубежных странах, теперь может получить ее у любого нотариуса рядом с ним.

Представитель гражданина направляет получателю QR-код и буквенный код, расположенный в левом нижнем углу доверенности, а нотариус распечатывает и подтверждает код.

В связи с этим сообщается, что доверенность, подписанная до 1 декабря, будет приниматься в консульстве Министерства иностранных дел, а доверенность, подписанная после 1 декабря, — у нотариуса.

Этот электронный документ имеет ту же юридическую силу, что и нотариальный акт в бумажной форме. При необходимости его можно перевести в бумажный вид с сохранением его юридической силы у любого ближайшего нотариуса.

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