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В Казахстане за сутки выявлено 162 случая COVID
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 162 случая коронавирусной инфекции и 38 случаев пневмонии, сообщает Минздрав РК. Сутками ранее количество заболевших составляло 167 человек.

На 2 декабря лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 1 205 человек, из них в стационарах находится 172 пациента, на амбулаторном уровне – 1 033 пациента.

Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациентa, констатировали в Минздраве.

Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 397 084 случая коронавирусной инфекции и 90 378 случаев пневмонии.

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Коронавирус в Казахстане
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