В Казахстане за сутки выявлено 162 случая COVID

Иллюстративное фото
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 162 случая коронавирусной инфекции и 38 случаев пневмонии, сообщает Минздрав РК. Сутками ранее количество заболевших составляло 167 человек.
На 2 декабря лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 1 205 человек, из них в стационарах находится 172 пациента, на амбулаторном уровне – 1 033 пациента.
Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппарате ИВЛ – 2 пациентa, констатировали в Минздраве.
Летальных случаев не зафиксировано.
Всего в стране подтверждено 1 397 084 случая коронавирусной инфекции и 90 378 случаев пневмонии.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения